De Ambissadeurs luisteren Congéconcerten op Frank Eeckhout

08 augustus 2019

16u38 1 Lierde Covergroep De Ambissadeurs luisteren vrijdag het tweede Congéconcert op in Lierde.

De Congéconcerten zijn een reeks van drie zomerconcerten. Die worden georganiseerd door de vzw KAVA in samenwerking met het gemeentebestuur. Met de concerten wil de gemeente een zomerse sfeer creëren voor de inwoners. De toegang is telkens gratis en bij slecht weer verhuist het concert naar OC De Lier. Geena Lisa met haar band Geena & the Lisa’s sluit op vrijdag 30 augustus de concertreeks af.