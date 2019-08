Danszaal op schoolzolder eind dit jaar klaar Frank Eeckhout

27 augustus 2019

13u09 1 Lierde De werken aan de nieuwe danszaal op de zolder van VBS De Kei in Lierde zijn maandag gestart. Eind dit jaar moeten de werken klaar zijn. VBS De Klei stelt zijn zolder gratis ter beschikking van de gemeente.

Lierde was al enige tijd op zoek naar accommodatie voor de dansverenigingen in de gemeente. Daarom werd samen met basisschool De Kei een voorstel ingediend om de zolder van de school om te bouwen tot danszaal. De Vlaamse regering wil schoolsportinfrastructuur buiten de schooluren openstellen en kent de gemeente daarom een subsidie van 170.000 euro toe. De gemeente legt daar nog eens ruim 100.000 euro bij. De nieuwe danszaal heeft een oppervlakte van 215 vierkante meter, krijgt spiegelwanden, dansbarres en de nodige audiofaciliteiten en een zwevende parketvloer. De restruimte wordt ingericht als opbergruimte voor de school. “Love to Dance en Dance Experience, die samen bijna 500 leden tellen waarvan de overgrote meerderheid uit Lierde, reageren enthousiast en gaven de nodige feedback over de inrichting van de zaal”, zegt sportschepen Antoine Van de Maele (VoorLierde).