Camera’s moeten overlastsites in het oog houden Frank Eeckhout

06 augustus 2019

14u23 0 Lierde Met vijf camera’s willen de gemeente Lierde en politiezone Geraardsbergen/Lierde de stationsomgeving en het sportpark in het oog houden. “Dat zijn twee potentiële overlastsites op ons grondgebied. De camera’s moeten vooral voor een schrikeffect zorgen. En wie toch iets mispeutert, riskeert ontmaskerd te worden", zegt burgemeester Jurgen Soetens (voorLierde).

Lierde scoort goed op vlak van criminaliteit. “Dit was niet mogelijk geweest zonder een stevige investering in onze politiezone, die inmiddels is uitgegroeid tot een goed presterende organisatie en daardoor vele andere politiezones inspireert. Ook uit de gegevens van de veiligheidsmonitor blijkt dat de Lierdenaren zich veilig voelen in hun dorp. Dat wil echter niet zeggen dat ons grondgebied vrij is van overlast en criminaliteit. Bij een diepere analyse van de cijfers bleken er zich vooral om en rond de stationsomgeving kleine zaken van vandalisme voor te doen of werd er al eens een fiets gestolen", weet Jurgen Soetens.

Ontradend

Samen met de specialisten van de politiezone Geraardsbergen-Lierde werd daarom gezocht naar een middel om deze fenomenen vooral ontradend te kunnen aanpakken. “We zullen het camerabeveiligingsschild dat nu al werkt voor de stad Geraardsbergen, uitbreiden naar Lierde. In de stationsomgeving komen drie vast camera’s. Daarvan kan 1 camera 24 uur op 24 aan nummerplaatherkenning doen. Een andere camera brengt de fietsenstalling in beeld en een derde camera zorgt voor een globaal beeld van de stationsomgeving. Daarnaast worden ook twee bewakingscamera’s geplaatst aan sportpark De Zandloper achter het gemeentehuis. Daar komt 1 vaste multisensorcamera en 1 PTZ-camera. Dit is een camera die richting en zoombediening op afstand kan uitvoeren. Deze laatste zal 270° zicht kunnen bieden en ingesteld worden om bewegingen te kunnen volgen over het volledige sportpark, zowel overdag als ‘s nachts. Met deze investering van 33.000 euro hopen we vooral ontradend te werken en het veiligheidsgevoel te versterken", besluit Soetens.

Korpschef Jurgen De Landsheer van politie Geraardsbergen/Lierde is opgezet met de extra investering in veiligheid. “De camera’s zijn een hulp bij het politiewerk. Ze werken in eerste instantie preventief. Daarnaast zorgen ze ervoor dat we veel sneller kunnen ingrijpen bij eventuele overlast. En tenslotte zijn de camera’s ook van nut als er een onderzoek naar vandalisme of criminele feiten gevoerd moet worden. Ik juich het toe dat de burgemeester pro-actief werkt en wacht tot er echt overlast is om camera’s te plaatsen", voegt De Landsheer daar aan toe.