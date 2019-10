Buurtbewoner en landbouwer krijgen het met elkaar aan de stok: Openbaar Ministerie vordert drie maanden cel met uitstel LDO

24 oktober 2019

15u34 0 Lierde Een zware discussie tussen een 57-jarige Lierdenaar en een 48-jarige landbouwer uit Herzele heeft een staartje gekregen in de correctionele rechtbank. Ze riskeren allebei drie maanden cel met uitstel en een boete van 800 euro.

De 57-jarige man uit Lierde was het beu dat de landbouwers te veel modder achterlieten en te snel reden in zijn straat. Hij besloot daarom zijn auto dwars over de weg te parkeren, zodat de landbouwer uit Herzele wel moest stoppen. “De gemoederen zijn vervolgens hoog opgelopen en de discussie is ontaard”, verduidelijkt de procureur. “Er was wat getrek en geduw en de Lierdenaar kwam ten val. Vervolgens greep hij zelf naar een keukenmes en bedreigde hij de landbouwer en zijn zoon.”

Beide partijen raken het in de rechtbank niet eens over de feiten. De man uit Lierde blijft volhouden dat hij geduwd werd, met gekneusde ribben als gevolg. De landbouwer ontkent en verwijst naar het duw- en trekwerk dat bij de arrestatie van de man te pas kwam. Hij vraagt de vrijspraak en minstens rekening te houden met de uitlokking.

De rechtbank zal op 21 november een oordeel vellen.