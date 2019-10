Burgemeester viert vijftigste verjaardag met alle Lierdenaren Frank Eeckhout

30 oktober 2019

11u35 0 Lierde Jurgen Soetens mocht op 2 oktober vijftig kaarsjes uitblazen. Eén maand later viert de Lierdese burgemeester dat met alle inwoners van het dorp. “De voorbije jaren geraakte ik er telkens van onderuit met een smoesje. Maar deze keer is het mij niet gelukt", lacht Soetens.

Vrienden van Jurgen Soetens dringen er al enkele jaren op aan om een Bal van de Burgemeester te organiseren in Lierde. “Zelf ben ik niet zo’n fuifbeest dus verzon ik telkens wel een smoesje om dat af te wimpelen. In de aanloop naar mijn vijftigste verjaardag kwamen mijn vrienden opnieuw met het idee op de proppen en deze keer liet ik mij wel overhalen om een feest te geven. Op zaterdag 2 november zijn alle Lierdenaren dus welkom in OC De Lier", kondigt Soetens aan.

Voor deze speciale gelegenheid werd zelfs een gevarieerd feestprogramma samengesteld. “De deuren gaan open om 19.30 uur en rond 20 uur gaat het optreden van concertband Opus 7 al van start. Hun roots liggen in Lierde dus voor hen is dit een unieke kans om onze inwoners in de juiste stemming te brengen. Nadien is er een optreden van ambianceband Rok ’n Lol. Zij brengen vooral Nederlandstalige covers. Onze plaatselijke DJ Neal mag de avond af sluiten.”

De toegang voor het verjaardagsfeest is gratis en alle aanwezigen krijgen twee consumpties aangeboden van de burgemeester. “Mijn oproep naar vrijwilligers om een handje toe te steken, was een groot succes. In een mum van tijd waren er meer dan voldoende helpende handen om alles in goede banen te leiden. Voor mij is dat hét bewijs dat Lierde een warme gemeente is. Ik wil die vrijwilligers dan ook van harte bedanken want zonder hen zou er geen feest geweest zijn", weet Soetens.

De burgemeester roept alle Lierdenaren op er een historisch feest van te maken. “Geschenken hoeven onze inwoners echt niet mee te brengen. Wie zich daar ongemakkelijk bij voelt, kan altijd een centje steken in het spaarvarken aan de ingang. Dat bedrag gaat dan integraal naar het OCMW om de sinterklaas- en Kerstactie te ondersteunen. Ondertussen krijg ik ook steeds meer vragen of dit feest het begin is van een nieuwe traditie. Maar daar kan ik nog geen antwoord op geven. De toekomst zal het uitwijzen", besluit Soetens met een knipoog.