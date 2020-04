Burgemeester Jurgen Soetens reageert op open brief van secretaris sportraad: “Dit is niet de mening van de sportraad maar een persoonlijke visie” Frank Eeckhout

25 april 2020

10u56 1 Lierde Burgemeester Jurgen Soetens (voorLierde) nam aandachtig kennis van de open brief van Enzo Van den Kerckhove die zijn standpunt over de nieuwe voetbalaccommodatie ondertekent als secretaris van de sportraad Lierde. “Dit is een persoonlijke mening en zeker niet het standpunt van de sportraad", countert Soetens de open brief.

Inhoudelijk is het voetbaldossier een dossier dat al een aantal jaar loopt. “Een drietal jaar geleden werd dit dossier opgestart waarbij het toenmalige gemeentebestuur van oordeel was dat onze voetballende jeugd een infrastructuur verdiende die kwaliteitsvol zou zijn. Onze voetballende jeugd verdient een infrastructuur zoals dit ook het geval is voor de overige sportbeoefenaars in onze gemeente", zegt burgemeester Jurgen Soetens.

Zowel de voetbalterreinen van VCE Deftinge als FC Bonanza liggen deels zonevreemd Burgemeester Jurgen Soetens

“Daarenboven hebben onze twee voetbalclubs helemaal geen juridische zekerheid over hun terreinen. Zowel de voetbalterreinen van VCE Deftinge als FC Bonanza liggen deels zonevreemd. Vandaar werd in eerste instantie een locatie-onderzoek gedaan die uitmondde in een aanpassing van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 14 van de 17 gemeenteraadsleden keurden deze aanpassing goed.”

Deze aanpassing van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan heeft net tot doel zekerheid te geven aan de voetballer uit Lierde. “De heer Van den Kerckhove stelt dat de uit te bouwen infrastructuur er één zou zijn voor één voetbalclub. Dit is helemaal niet correct. De uit te bouwen infrastructuur dient een gemeentelijke infrastructuur te zijn die door elke Lierdenaar kan worden gebruikt: de beide voetbalclubs indien zij dit wensen, de scholen, onze jeugd- en sportdienst voor hun activiteiten en kampen, individuele Lierdenaren die recreatief een balletje willen trappen. Het klopt wat de heer Van den Kerckhove zegt dat de gemeente voor deze voetbalinfrastructuur middelen heeft uitgetrokken. Het zou niet van behoorlijk bestuur getuigen dit niet te doen. Vooralsnog is er echter geen plan en ook geen raming. Het agendapunt over de opmaak van een RUP voetbal op de gemeenteraad van maandag is een volgende stap in de realisatie van een kwaliteitsvolle gemeentelijke voetbalaccommodatie in Lierde. Onze voetballertjes verdienen dit", besluit Soetens.