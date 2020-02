Burgemeester Jurgen Soetens pareert kritiek van Open Vld over gebrek aan participatie Frank Eeckhout

27 februari 2020

12u54 1 Lierde Burgemeester Jurgens Soetens (voorLierde) pareert de kritiek van oppositiepartij Open Vld over het gebrek aan participatierecht van de inwoners van Lierde. “We hebben regels uitgewerkt waardoor we onze inwoners juist nauwer bij het beleid kunnen betrekken", zegt Soetens.

De gemeente Lierde heeft al heel wat ervaring met burgerparticipatie en inspraak van Lierdenaren bij belangrijke beslissingen die worden genomen. Op de voorbije gemeenteraad werden heel wat zaken geformaliseerd in een nieuw inspraak- en participatiereglement. “Zo werden er regels uitgewerkt inzake actieve openbaarheid van bestuur, bekendmaking van bestuursbeslissingen, toegankelijkheid van informatie, adviesraden en overlegorganen, inspraakvergaderingen en openbare onderzoeken en meldingen en klachten. Vanaf nu kunnen inwoners ook rechtstreeks verzoekschriften en voorstellen aan de bestuursorganen van gemeente en OCMW indienen voor zover het gaat over duidelijke voorstellen of verzoeken en het geen persoonlijke kwesties zijn. Daarmee brengen we het beleid nog dichter bij onze inwoners. Open Vld verwijt ons hierin een gebrek aan ambitie maar voegde zelf geen amendementen toe aan het nieuwe reglement. Een mogelijkheid die de partij nochtans had", reageert burgemeester Jurgen Soetens.