Burgemeester Jurgen Soetens in quarantaine na contact met besmet persoon Frank Eeckhout

28 juli 2020

17u05 14 Lierde In Lierde zit burgemeester Jurgen Soetens sinds deze week in quarantaine. Hij kwam dit weekend in contact met een besmet persoon op een huwelijksfeest. Soetens wacht nu thuis de uitslag van zijn coronatest af.

Omdat hij in contact kwam met een besmet persoon, heeft burgemeester Jurgen Soetens zichzelf voor veertien dagen in quarantaine geplaatst. “Ik ontmoette de persoon op een huwelijksfeest. We droegen beiden een mondmasker, maar toch heb ik het zekere voor het onzekere genomen en een test aangevraagd. Ik ga ervan uit dat ik negatief test, maar je weet nooit. Binnen negen dagen moet ik mij nog eens laten testen. Ik vertoon geen ziekteverschijnselen dus werken via de telefoon en de computer lukt wel. Ik ga van de gelegenheid ook eens gebruik maken om wat kasten op te ruimen", laat Soetens weten.