Burgemeester hijst vlag om atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki te herdenken Frank Eeckhout

07 augustus 2020

12u12 1 Lierde In Lierde heeft burgemeester Jurgen Soetens de vlag van Mayors for Peace gehesen om de atoomaanvallen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki te herdenken.

Elk jaar worden op 6 en 9 augustus de atoomaanvallen op de steden Hiroshima en Nagasaki herdacht. Ook al zijn hierna geen atoombomaanvallen meer uitgevoerd, toch liggen op meer dan 100 plaatsen verspreid over de wereld atoomwapens opgeslagen en klaar voor gebruik. De burgemeesters van Mayors for Peace vinden dat het moet afgelopen zijn met die atoomwapens en willen op deze manier de wereldopinie en de wereldleiders iets duidelijk maken. Burgemeester Jurgen Soetens is voor Lierde vertegenwoordiger bij Mayors for Peace. Hij hoopt op deze manier een steentje bij te dragen aan de wereldwijde nucleaire ontwapening.

Mayors for Peace is een internationaal netwerk van steden en gemeenten waar ook Lierde lid van is. Deze organisatie werd in 1982 opgericht door de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki en heeft tot doel om in solidariteit met steden van over heel de wereld te pleiten voor nucleaire ontwapening.