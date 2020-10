Brandweer bestrijdt uitslaande brand taartenatelier Sugar & Pies Frank Eeckhout

06 oktober 2020

10u48 0 Lierde Brandweerpost Geraardsbergen bestreed zondagavond een uitslaande brand in de Ottergemstraat in Deftinge. Daar stond taartenatelier Sugar & Pies in brand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al metershoog door het dak. Op het moment van de brand waren de eigenaars niet thuis.

Het waren omwonenden die zondagavond omstreeks 19.45 uur opmerkten dat het brandde bij taartenatelier Sugar & Pies en de hulpdiensten verwittigden. "Toen de brandweer aankwam woedde er een uitslaande brand in de winkel en het bakkersatelier. De pompiers gingen de vlammen te lijf en probeerden de woning te vrijwaren. Dat is gelukt, maar het woongedeelte heeft wel rook- en waterschade opgelopen. De winkel en het atelier gingen helaas in de vlammen op. De bewoners zijn heel erg onder de indruk. Gelukkig kunnen ze bij hun dochter terecht", laat burgemeester Jurgen Soetens weten.

(FEL)