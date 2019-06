Bpost verplicht om geldautomaat te plaatsen in Lierde Frank Eeckhout

21 juni 2019

13u49 2 Lierde Bpost is verplicht om een geldautomaat te plaatsen in Lierde. “In het beheerscontract van Bpost lees ik dat het overheidsbedrijf verplicht is om een geldautomaat te voorzien in gemeenten waar er geen automaat aanwezig is", zegt Melissa Dooms (Open Vld).

In Lierde zijn het voorbije jaar drie geldautomaten uit het straatbeeld verdwenen. “Vorige maand verdween de laatste geldautomaat en sindsdien worden onze inwoners verplicht om uit te wijken naar de buurgemeenten als ze geld uit de muur willen halen. Een nieuwe automaat in of aan het gemeentehuis kan een oplossing bieden”, opperde gemeenteraadslid Melissa Dooms (Open Vld) begin deze week.

Na wat opzoekwerk achterhaalde Open Vld dat het overheidsbedrijf Bpost als deel van zijn beheerscontract (de overeenkomst die de Federale Overheid heeft met Bpost) de aanwezigheid van een geldautomaat moet garanderen als er geen financiële instellingen meer zijn op het grondgebied die deze uitrusting voorzien. “Ik heb intussen al contact gehad met Bpost over de te volgen procedure en zal die maandag tijdens de gemeenteraad toelichten zodat ons gemeentebestuur de procedure de procedure snel kan opstarten. We zijn blij dat we als oppositiepartij toch de zaken in beweging kunnen brengen en de Lierdenaren echt kunnen vooruithelpen. Daar draait het tenslotte allemaal om”, sluit Melissa Dooms af.