Bpost springt in de bres en plaatst geldautomaat Frank Eeckhout

13 september 2019

10u30 0 Lierde Bpost gaat een geldautomaat plaatsen in Lierde. Het overheidsbedrijf heeft daarvoor een procedure opgestart. Dat is goed nieuws voor de Lierdenaren want sinds eind mei moesten zij uitwijken naar buurgemeenten om geld uit de muur te halen.

In Lierde zijn het voorbije jaar drie geldautomaten uit het straatbeeld verdwenen waardoor inwoners moesten uitwijken naar buurgemeenten om geld uit de muur te halen. Daarom plaatste oppositiepartij Open Vld het weghalen van de geldautomaten voor de zomervakantie nog op de agenda van de gemeenteraad. De liberalen maanden het gemeentebestuur om werk te maken van een geldautomaat in het gemeentehuis of op de gemeentelijke site in de Nieuwstraat. Open Vld nam zelf ook initiatief en achterhaalde dat Bpost hierin een sleutelrol kan spelen.

“In hun beheerscontract met de Federale Overheid staat dat Bpost een geldautomaat dient te garanderen indien de financiële instellingen in de gemeente dit niet meer aanreiken", zegt fractieleidster Melissa Dooms. “Bpost heeft ons nu bevestigd dat ze de plaatsing van een geldautomaat, in gunstige omstandigheden, voorzien in 2020. Deze planning zal worden aangehouden indien er geen obstakels komen opdraven die voor vertraging kunnen zorgen. Denk bijvoorbeeld aan vergunningsaanvragen of klachten. De procedure is gestart en het onderzoek loopt. De Lierdenaren kunnen alvast uitkijken naar een nieuwe geldautomaat in de buurt", besluit Dooms hoopvol.