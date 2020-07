Bootje van Suzanne en André vaart 60 jaar Frank Eeckhout

17 juli 2020

13u22 0 Lierde André Veegaete (84) en Suzanne Van Petegem (84) uit Lierde vierden onlangs hun diamanten huwelijksverjaardag. Zij werden daarvoor ook ontvangen op het gemeente huis.

André werkte als leidinggevende op de pensioendienst. In zijn vrije tijd deed hij vooral aan sport. In Sint-Martens-Lierde startte hij in 1970 Spel zonder Grenzen op met de omliggende gemeenten. Toen enkele Europese tv-stations het spel oppikten met landenteams behaalde Lierde voor ons land zelfs brons in de finale in Bordeaux. André was ook politiek actief en zetelde 12 jaar als raadslid in de OCMW- en gemeenteraad. Suzanne werkte als zelfstandige in de textielsector. Tijdens de lockdown maakte ze eigenhandig 300 mondmaskers. Het diamanten koppel heeft twee kinderen, vier kleinkinderen en een achterkleinkind.