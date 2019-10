Bootje van Andre en Loraine vaart 65 jaar Frank Eeckhout

28 oktober 2019

04u56 1 Lierde Andre Daneels (87) en Loraine Van Pevenage (85) uit Deftinge vierden onlangs hun briljanten huwelijksverjaardag. 65 jaar geleden stapten zij in het huwelijksbootje.

Andre en Loraine wonen nog steeds in de ouderlijke woning van Loraine in Deftinge. André werkte als metaalarbeider en boerde in zijn vrije tijd. Loraine was huisvrouw en bracht twee zonen groot. Het koppel heeft ondertussen zes kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Hun huwelijksverjaardag vierden zij in ‘t Fonteinje in Sint-Lievens-Esse waar ze bloemen kregen van het gemeentebestuur.