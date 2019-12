Bestuurder valt in slaap aan de verkeerslichten: één maand rijverbod LDO

11 december 2019

16u02 4 Lierde Een 28-jarige man uit Lierde zal zijn wagen een maand aan de kant moeten laten staan. De politie betrapte de bestuurder toen hij aan de verkeerslichten slapend achter het stuur zat. De politierechter legt hem eveneens een boete van 1.600 euro en een geneeskundig en psychologisch onderzoek op.

Een politiepatrouille merkte de man uit Lierde op toen hij aan de verkeerslichten in de Leenstraat in Zottegem stond. Het licht sprong op groen, maar de man maakte geen aanstalten om verder te rijden. Toen het licht opnieuw rood en vervolgens groen werd, gebeurde er nog steeds niets. De agenten besloten daarop een kijkje te nemen en zagen hoe de 28-jarige bestuurder lag te slapen.

De bestuurder verklaarde in de politierechtbank slaperig in de auto te zijn gestapt. “Dat was een domme beslissing”, zegt hij.