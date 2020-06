Bestuurder moet rijbewijs drie maanden inleveren na ongeluk in niet-verzekerde auto LDO

11 juni 2020

16u07 0 Lierde Een 26-jarige bestuurder uit Lierde is in de politierechtbank veroordeeld tot een boete van 2.600 euro en een rijverbod van drie maanden. De man reed onder invloed in een niet-verzekerde wagen en veroorzaakte op de koop toe een ongeluk.

De man wilde in april 2019 zijn voorligger inhalen, maar merkte te laat op dat die net naar links wilde afslaan. Het kwam tot een aanrijding en bij de alcoholanalyse bleek dat de 26-jarige bestuurder te veel gedronken had, al voor de derde keer in zijn rijcarrière. Zijn auto was niet verzekerd. In de politierechtbank legde de man uit dat hij wel de intentie had om een verzekering af te sluiten, maar dat hij de betalingsopdracht nog niet had ontvangen. Het ongeval zelf was volgens de man niet te wijten aan de alcohol, maar wel aan het plotse afslaan van de voorligger.