Bestuurder mag rijbewijs 15 dagen inleveren nadat hij 119 rijdt in zone 70 Lieke D'hondt

07 juni 2019

12u01 0 Lierde Een foutje op het werk heeft een computerspecialist uit Lierde voor de politierechter gebracht. De man wilde een configuratiefout bij een bedrijf gaan herstellen en drukte daardoor iets te hard op het gaspedaal.

De 58-jarige man werd geflitst aan een snelheid van 119 kilometer per uur op een baan waar hij 70 mocht. Hij geeft in de rechtbank toe dat hij een fout heeft gemaakt. “Ik was in mijn hoofd al bezig de fout bij het bedrijf op te lossen en heb te weinig aandacht besteed aan de verkeerssituatie”, legt hij uit aan de politierechter. Zij legt de man nu een boete van 400 euro en een rijverbod van 15 dagen op.