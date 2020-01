Basisschool De Kei zet deuren open Frank Eeckhout

14 januari 2020

11u32 2 Lierde Basisschool De Kei in Lierde zet op zondag 2 februari van 10 tot 11.30 uur de deuren van de school open voor het publiek.

Ouders die willen kennismaken met de school worden die dag ontvangen door directie en leerkrachten. Zij staan klaar om alle vragen te beantwoorden. Ook een rondleiding in de school is voorzien. Ouders en grootouders van kinderen die al school lopen in De Kei zijn uiteraard ook welkom.