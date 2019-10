Basisschool De Kei even ontruimd na gasalarm: leerlingen ondergebracht in OC De Lier Frank Eeckhout

22 oktober 2019

14u27 0 Lierde Basisschool De Kei in de Nieuwstraat in Lierde werd dinsdagvoormiddag even ontruimd na een gasalarm.

Brandweerposten Geraardsbergen en Brakel werden dinsdagvoormiddag opgeroepen voor een gaslek in basisschool De Kei. Bij aankomst van de pompiers was de school al ontruimd. “De leerlingen werden uit voorzorg ondergebracht in OC De Lier. Ze mochten echter snel weer naar hun klasjes terugkeren want uit metingen van de brandweer bleek dat het om een vals alarm ging. Oorzaak kan stofontwikkeling geweest zijn door werken aan de nieuwe danszaal op de schoolzolder", laat burgemeester Jurgen Soeten (voorLierde) weten.