André en Erna vieren 60ste huwelijksverjaardag Frank Eeckhout

22 november 2019

09u47 0 Lierde Erna Van Den Dooren (83) en André Van Damme (84) uit Lierde vierden deze week hun zestigste huwelijksverjaardag.

Erna en André zagen allebei het levenslicht in Sint-Maria-Lierde. Ze huwden op 20 november 1959 en kregen een zoon en een dochter. Daarna werden ze trotse grootouders van vier kleinkinderen. André werkte als glassnijder en -plaatser. Erna was van beroep naaister, maar zag dat evenzeer als een hobby. Ze hield ook enorm van haar tuin en van bloemen. André hechtte veel belang aan de verzorging van zijn geitjes en ging graag fietsen. Samen genoten ze er ook van ergens gezellig een kop koffie te drinken, of van andere uitstapjes samen. Dit jaar verhuisde Erna naar WZC Kartuizerhof, André woont nog thuis. Op hun huwelijksverjaardag kregen zij het bezoek van burgemeester en schepenen.