Afvalbrand langs Watermolenstraat KOEN MOREAU

09 juli 2019

17u56 0 Lierde Vrijwilligers van brandweerpost Geraardsbergen repten zich dinsdag in de vooravond naar de Watermolenstraat in Sint-Martens-Lierde.

Een opmerkzaam persoon had daar rond 17 uur gebeld omwille van een grasbrand. Dat bleek uiteindelijk niet het geval. Iemand was afval aan het verbranden in zijn tuin. Al dan niet gealarmeerd door de naderende sirenes was het vuurtje overigens al gedoofd bij aankomst van de brandweer. De pompiers konden meteen rechtsomkeer maken naar hun kazerne.