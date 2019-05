800 euro boete voor man die frontale botsing veroorzaakt in Lierde Lieke D'hondt

31 mei 2019

12u15 0 Lierde De bestuurder die op 23 april 2018 een ongeval met gekwetsten heeft veroorzaakt in Lierde, moet een boete van 800 euro betalen.

De man week in een bocht naar rechts te veel uit naar links en botste zo frontaal op een tegenligger. In die wagen raakten twee inzittenden gewond. De bestuurder legde een positieve ademtest af, maar zijn advocate betwist dat hij had gedronken. “De test was nipt positief, maar mijn cliënt houdt vol dat hij de laatste twaalf uur voor het ongeval geen alcohol heeft gedronken. Hij heeft wel verschillende medicamenten genomen, dus waarschijnlijk heeft dat de test beïnvloed.” De politierechter legt de bestuurder een boete van 800 euro op. Er is ook een deskundige aangesteld die de schade bij de burgerlijke partijen zal begroten.