57-jarige krijgt weekendrijverbod voor aanrijding met geparkeerde wagens LDO

07 februari 2020

13u33 0

Een 57-jarige bestuurder uit Lierde heeft in de politierechtbank een weekendrijverbod van 10 dagen en een effectieve boete van 1.000 euro gekregen. De man verloor de controle over het stuur en reed twee geparkeerde auto’s aan. Hij had te veel gedronken en probeerde nog verder te rijden. Door een gebroken wielas kwam hij 50 meter verder tot stilstand. Het Openbaar Ministerie beschouwt dat als een vluchtmisdrijf, maar de politierechter noemt het hoogstens een poging om te vluchten en dat is niet strafbaar.