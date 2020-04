3,3 miljoen euro voor nieuwe voetbalaccommodatie: “Dat is 1.200 euro per gezin” Frank Eeckhout

24 april 2020

14u00 0 Lierde Maar liefst 3,3 miljoen euro trekt het gemeentebestuur van Lierde uit voor de bouw van nieuwe sportinfrastructuur op de terreinen van voetbalclub KFC Bonanza. Dat komt neer op 1.200 euro per gezin in Lierde of 16.500 euro per speler van Bonanza. “Onze voetbalcubs hebben deze investering niet nodig. Wat ze wel nodig hebben, is de zekerheid dat ze komende jaren kunnen blijven voetballen. Elk op hun terrein. En dat kan met heel wat minder belastinggeld", zegt secretaris van Sportraad Lierde Enzo Van den Kerckhove

Een nieuwe voetbalinfrastructuur waar de twee Lierdense clubs de terreinen kunnen delen. Het is één van de doelstellingen van het gemeentebestuur. Een nobel plan dat echter heel gevoelig ligt wegens de rivaliteit tussen beide clubs. Toch wil het gemeentebestuur maandag op de gemeenteraad het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) goedkeuren om een nieuwe voetbalaccommodatie te bouwen op de terreinen van KFC Bonanza in de Opstaldries. Rivaal VCE Deftinge is niet te spreken over die plannen en blijft haar thuisbasis langs de Geraardsbergsestraat trouw.

In de hoop dat de gemeente zich alsnog bedenkt, richt Enzo Van den Kerckhove zich in een open brief aan de voltallige gemeenteraad. “Een nieuwe voetbalinfrastructuur is niet wat onze voetbalclubs nodig hebben. Wat ze wel nodig hebben is zekerheid dat er de komende jaren nog gevoetbald zal worden op de huidige terreinen. Dat kan met een licht aangepaste en gemoderniseerde infrastructuur. Zij hebben zekerheid nodig dat ze hun eigenheid kunnen behouden en dat we nog derby’s meemaken waar elke voetballiefhebber van smult. Als secretaris van de sportraad kan ik de nieuw gerealiseerde sportinfrastructuren alleen maar toejuichen. De danszolder is jongste realisatie. De twee dansverenigingen in Lierde waren hiervoor vragende partij. In het voetbaldossier is dat niet zo", stelt Van den Kerckhove vast.

Voor de realisatie van de voetbalsite voorziet de gemeente 3,3 miljoen euro. “Een gigantisch bedrag voor een kleine gemeente als Lierde, zeker omdat slechts één voetbalclub hier de vruchten van plukt. Omgerekend kost het complex 1.200 euro per gezin of 16.500 euro per speler van Bonanza. Daarom vraag ik de plannen op te bergen. Geef in de plaats elke club een subsidie zodat ze zelf hun eigen infrastructuur kunnen moderniseren. Zo behouden beide clubs hun eigenheid en verliezen we niet de sfeer waar we zo van houden. In de tussentijd kan er gewerkt worden aan een toekomstplan waar beide clubs wel voor te vinden zijn. En met het geld dat hierdoor uitgespaard wordt, kunnen de handelaars en financieel zwakkeren in onze gemeente gesteund worden", besluit Van den Kerckhove.