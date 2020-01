10.000 euro voor ondersteuning lokale handelaars Frank Eeckhout

29 januari 2020

09u15 0 Lierde Lierde krijgt van de provincie Oost-Vlaanderen 10.000 euro om de lokale handelaars in de kijker te zetten. “We gaan het geld gebruiken voor de aanmaak van een handelsgids en de organisatie van een handelsbeurs", zegt schepen van Lokale Economie André Eeman.

Vijftien lokale besturen en elf detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen ontvangen van de provincie Oost-Vlaanderen een projectsubsidie om de lokale detailhandel en horeca te ondersteunen. Deze financiële hulp is een springplank om een project ter ondersteuning van de lokale detailhandel uit te voeren. Detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen kunnen met de subsidie inspelen op fundamentele veranderingen en de promotie van de lokale detailhandel. Ook Lierde diende een dossier in krijgt nu 10.000 euro voor de uitwerking van dat dossier.

“We hebben in eerste instantie een oplijsting gemaakt van onze detailhandel per sector. De volgende stap is een startevent waarop alle onze handelaars welkom zijn. Daarna willen we een handelsgids maken en een handelsbeurs organiseren waarop onze lokale handelaars zichzelf kunnen promoten", zegt schepen André Eeman.