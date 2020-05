10.000 euro voor ondersteuning lokale handelaars: gemeente lanceert winkeLierde Frank Eeckhout

31 mei 2020

09u51 0 Lierde De gemeente Lierde heeft via de provincie Oost-Vlaanderen een projectsubsidie binnengehaald om de lokale detailhandel en horeca te ondersteunen. “We gaan het geld gebruiken voor de aanmaak van een handelsgids en de organisatie van een handelsbeurs”, zegt schepen van Lokale Economie André Eeman (voorLierde).

Momenteel staan deze zaken on hold naar aanleiding van de coronamaatregelen waardoor het project pas later op het jaar kan uitgerold worden. “Met de Facebookpagina winkeLierde hebben we wel al een eerste stap gezet. Het doel van deze pagina is een ontmoetingspunt te creëren tussen de lokale detailhandelaars, horeca-uitbaters, de inwoners van Lierde en andere geïnteresseerden. Om van deze pagina een succes te maken, hebben we wel de hulp van onze inwoners nodig. Iedereen kan berichten posten op deze pagina en bij vragen, bemerkingen of problemen kan er steeds contact opgenomen worden via ondernemen@lierde.be", zegt schepen André Eeman.