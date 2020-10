"Winkel in mijn bureau en herbeginnen" BEZIELSTER SUGAR & PIES GEEFT NIET OP NA VERWOESTENDE BRAND Frank Eeckhout

06 oktober 2020

10u48 0 Lierde Amper één uur. Meer hadden de vlammen niet nodig om taartenatelier Sugar & Pies in Deftinge volledig in de as te leggen. "Het is verschrikkelijk", treurt Kathy Meireleire. "Samen met mijn man en de drie kinderen heb ik dit levenswerk opgebouwd. En nu is alles weg. Er zit niets anders op dan opnieuw van nul te beginnen."

Zondagavond 19.45 uur. Buurtbewoners zien vlammen in taartenatelier Sugar & Pies in de Ottergemstraat en alarmeren de hulpdiensten. Bij aankomst van brandweerpost Geraardsbergen slaan de vlammen al metershoog uit het dak van het bakatelier. Ondertussen haasten de bewoners zich in allerijl naar huis in de hoop nog iets te kunnen redden. Vergeefse moeite zo blijkt, want van het atelier en de winkel schiet niet veel meer over. "Op het eerste gezicht dacht ik dat het in de winkel nog meeviel, maar ook daar is het plafond naar beneden gekomen en is alles vernield. Gelukkig wisten de pompiers onze woning te redden, al is ook daar de schade vrij groot. Er is rook- en waterschade en de elektriciteitsleidingen moeten worden vervangen. Hierdoor moeten we de pas gerenoveerde vloer en plafond opnieuw openbreken", sakkert Kathy.

Zelf opgebouwd

De 45-jarige vrouw startte zeven jaar geleden met het taartenatelier. "Eerst in een kamertje in onze woning. Drie jaar geleden breidde ik de zaak uit met een winkel aan het atelier. Alles hebben we eigenhandig opgebouwd. Met ontbijt- en geschenkmanden en alle soorten taarten hebben we al in honderden huiskamers plezier gebracht en een glimlach op het gezicht van de mensen getoverd. Elke keer weer hebben we daarvan genoten, maar het lachen en genieten zijn ons nu wel vergaan. In één uur zijn we alles kwijt. Onze honden wisten te ontkomen en twee van onze vier katten ook. De oudste en baby, een katje dat we met de hand hebben groot gebracht, zijn helaas in de vlammen gebleven", snikt Kathy.

De oorzaak van de brand is nog niet helemaal duidelijk. "Waarschijnlijk een kortsluiting in de garage. Volgens de brandexpert hebben de branddeuren ervoor gezorgd dat het vuur zich niet kon verspreiden naar de woning. Dat had het nog erger gemaakt." Toch blijft Kathy niet bij de pakken zitten. "Ik ga de zaak weer opbouwen. Opnieuw volledig van nul herbeginnen. Desnoods doen we het bureau in onze woning weg en maken we daar een winkeltje, zoals zeven jaar geleden. Sugar & Pies is mijn levenswerk. Mijn hart en mijn ziel zitten erin. Dat geef ik niet op. Het wordt zwaar, maar ik vecht terug. Dat beloof ik aan mijn klanten", zegt Kathy strijdlustig.