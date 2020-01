“N-VA moet in federale regering vertegenwoordigd zijn” Frank Eeckhout

29 januari 2020

08u55 0 Lierde “Geen regering zonder N-VA”, klinkt het bijna unisono bij de CD&V-burgemeesters. De christendemocraten kleven vast aan N-VA. Ook Jurgen Soetens, burgemeester in Lierde, is voorstander van een regering met N-V.

“Mag CD&V in een federale regering stappen zonder N-VA?” Die hamvraag legde de redactie van ‘Het Laatste Nieuws’ voor aan 123 burgemeesters van CD&V-signatuur. Uiteindelijk wilden 106 van hen hun mening kwijt over dat hete hangijzer: een regering mét of zonder N-VA. Het resultaat? Een overgrote meerderheid - 75 van de 106 - wil een regering mét N-VA. Ook voor Jurgen Soetens is het duidelijk. “Het lijkt me evident dat er in de nieuwe federale regering een Vlaamse meerderheid zit en dat de Vlaamse regering convergeert met de federale. N-VA dient dan ook in de federale regering te zijn vertegenwoordigd”, zegt Soetens.