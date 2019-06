Zwembad Waterperels investeert 100 000 euro om wachtrijen te verkleinen Kristof De Cnodder

24 juni 2019

Zwembad Lago De Waterperels in Lier investeert 100 000 euro in twee digitale ticketzuilen en een toegangscontrolesysteem met automatische poortjes. Dit om wachtrijen aan de inkom te verkleinen. Tegen midden juli zouden de nieuwigheden operationeel moeten zijn.

Door het warme weer was het afgelopen weekend behoorlijk druk in De Waterperels. Bij momenten stonden de bezoekers zelfs tot buiten aan te schuiven. Om in de toekomst wachtrijen korter te maken, investeerde Lago recent in een vernieuwing van de inkomhal.

“Onze receptie werd aangepast en de looprichting voor de bezoekers wordt voortaan duidelijker aangegeven”, vertelt zwembadmanager Evi De Herdt. “Bovendien plaatsten we twee automatische ticketzuilen, als aanvulling op onze bemande kassa’s. Verder lieten we een controlesysteem met automatische poortjes installeren. Zwemmers met een abonnement zullen daardoor binnenkort niet meer langs de kassa moeten passeren.” Momenteel worden de nieuwe snufjes gefinetuned. Als alles normaal verloopt, zijn ze ten laatste midden juli operationeel.

Overigens werd ook in de zweminfrastructuur zelf geïnvesteerd. Zo staan er sinds kort enkele bijkomende speeltuigen in het kinderbad. Tijdens de zomermaanden organiseert Lago De Waterperels traditiegetrouw een aantal bijkomende activiteiten om de zwemmers te amuseren. Meer info op www.lagolier.be