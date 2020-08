Zware zitbanken gestolen op kerkhof Koningshooikt: “Oudere bezoekers kunnen momenteel nergens uitrusten” Kristof De Cnodder

07 augustus 2020

13u48 0 Lier Aan het kerkhof van Koningshooikt (Lier) gebeurde vermoedelijk in de loop van vorige week een opmerkelijke diefstal. Iemand ging er aan de haal met twee zware zitbanken die in de grond verankerd waren. “Wie doet nu zoiets? Echt betreurenswaardig”, zucht Dirk Frans van de Hooiktse dorpsraad.

Ongeveer een week geleden meldde een inwoonster van Koningshooikt bij Dirk Frans dat er enkele zitbanken waren verdwenen op de plaatselijke begraafplaats. “Daarop deed ik navraag bij het stadsbestuur”, vertelt Dirk Frans. “Bleek dat één bank, die onder een eik stond, door de technische dienst eerder al was weg gehaald omdat er processierupsen in de boom zaten. Voor het verdwijnen van twee andere banken had men bij de stad geen verklaring. Met andere woorden: iemand heeft ze gestolen. Ik snap echt niet wie zich daar mee bezig houdt en vind dit betreurenswaardig. De oudere mensen die het kerkhof bezoeken, kunnen momenteel nergens gaan zitten om wat te rusten.”

De stad Lier beloofde al dat men zo snel mogelijk nieuwe banken zal laten plaatsen. Dirk Frans hoopt intussen dat er nog een spoor naar de dader(s) kan leiden. “Wie de banken heeft gestolen, moet daar toch even mee bezig zijn geweest”, vermoedt de voorzitter van de dorpsraad. “Het gaat om best zware zitmeubelen en ze waren verankerd in de grond.” Wie tips heeft, kan ze uiteraard melden bij de lokale politie van Lier.