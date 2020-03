Zware werkstraffen voor twee tieners die nachtwinkel overvallen Tim Van Der Zeypen

18 maart 2020

12u45 3 Lier Twee tieners moeten binnen het jaar een werkstraf gaan uitvoeren van tweehonderd uur. Dat heeft de rechtbank in Mechelen beslist nadat het ze veroordeelde voor een gewapende overval op een nachtwinkel in het centrum van Koningshooikt (Lier).

De overval dateert van mei 2018. De uitbater van de nachtwinkel zag plots de twee negentienjarigen zijn winkel betreden. Een van hen had een wapen vast. “Ik zag meteen dat het een vals wapen was, waarop ik me heb verdedigd”, zei de uitbater. “Ik nam een fles wijn en sloeg ermee op het hoofd van een van de overvallers. Hierop sloegen ze op de vlucht.” Een buit werd er dus niet gemaakt.

Vier verdachten

Later kon de politie vier verdachten identificeren. Naast twee minderjarigen ging het om twee inmiddels negentienjarigen uit Lier en Ronse. Zij moesten zich vorige maand komen verantwoorden op de correctionele rechtbank. Het parket was bijzonder streng: “Niet enkel zijn de feiten bijzonder ernstig. Uit hun strafregister blijkt ook nog dat ze goed op weg zijn om een criminele carrière op te bouwen.”

20 maanden

Er werden celstraffen van achttien maanden effectief geëist, maar daar ging de rechtbank dus niet op in. Het legde hen wel zware werkstraffen van tweehonderd uur en een geldboete van 800 euro op. Hiermee ging de rechtbank dus wel in op de vraag van de verdediging. Voeren ze de werkstraf binnen het jaar niet uit, riskeren ze alsnog een celstraf van twintig maanden effectief.

Aan de uitbater van de nachtwinkel werd een schadevergoeding toegekend van 1.200 euro.