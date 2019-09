Zware gevolgen voor slachtoffer na vechtpartij in pitazaak: “Met één klap werd mijn toekomst weggenomen” Tim Van der Zeypen

05 september 2019

16u10 0 Lier Twee dertigers hebben zich donderdagochtend moeten verantwoorden voor een vechtpartij in een Lierse pitzaak zo’n 4,5 jaar geleden. Mike, het 43-jarige slachtoffer, raakte daarbij ernstig gewond. Het parket vroeg gelet op de lange termijn van het onderzoek een enkelvoudige schuldigverklaring, de verdediging pleitte onder meer uitlokking en vroeg op basis van twijfel de vrijspraak.

Op tweede kerstdag 2014 moest de veertiger na een discussie, een klap incasseren. Hierdoor kwam hij met zijn hoofd hard op de grond terecht. “Ook daarna moest hij nog enkele trappen incasseren. Het slachtoffer verloor het bewustzijn en raakte ernstig gewond”, vertelde openbaar aanklaagster Nele Poelmans. De verdachten werden ter plaatse opgepakt door de politie en meegenomen voor verhoor.

Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Daar verbleef hij enkele weken op intensieve zorgen. Zijn toestand was lange tijd zorgwekkend maar uiteindelijk herstelde het inmiddels 43-jarige slachtoffer. “En dat heeft alleen te maken met zijn wilskracht en vechtlust”, zei zijn raadsman John Maes vanochtend op zitting.

Emotioneel

Het slachtoffer liep wel blijvende letsels op. Iets wat het slachtoffer vanochtend tijdens een emotionele getuigenis op zitting benadrukte “Met één klap werd mijn toekomst weggenomen”, klonk het. “Ik was een sportieveling, maar nu kan ik amper voetballen met zijn zoon. Ik had een goede job, maar nu kan niet niet meer werken. Ik was zelfs verplicht om mijn rijbewijs in te leveren omwille van de epilepsie.” De veertiger stelde zich burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding.

Bij het parket hield men in zijn vordering onder meer rekening met de lange verloop van het dossier en het feit dat beide verdachten zich de afgelopen 4,5 jaar koest hebben gehouden. Het vroeg aan de rechtbank een enkelvoudige schuldigverklaring.

Twijfel

De advocaat van de verdediging ging vol voor de vrijspraak. Op basis van twijfel. Volgens hen waren er heel weinig objectieve getuigen van de vechtpartij en diegene die er wel waren, spraken elkaar volgens de verdediging tegen. “Er is dus geen zekerheid over wat er die avond exact gebeurd is”, vertelde Frédéric Thiebaut, de advocaat van de twee 34-jarige beklaagden.

Verder had de verdediging het ook nog over uitlokking en verklaarden de twee dertigers dat zij eerst werden uitgedaagd door de tegenpartij en zijn vrienden waarop er werd gereageerd. Dat werd aan de zijde van de 43-jarige dan weer tegengesproken: “Er is nooit uitgedaagd, nooit geslagen.” De rechters namen de zaak in beraad. Binnen een maand volgt het vonnis.