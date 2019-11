Zware drugsgebruiker loopt tegen de lamp tijdens het zwartrijden op de trein TVDZM

20 november 2019

Het parket in Mechelen heeft vandaag een celstraf van zes maanden effectief gevorderd tegen Nick V.D.K. (36). De Lierenaar stond terecht voor het gebruiken van drugs. “De politie werd opgeroepen door een treinbegeleider omdat meneer dronken was en geen treinticket had aangekocht”, klonk het in de vordering van het parket. De man was in het bezit van zo’n 3,45 gram cannabis. Voor het tot een dagvaarding kwam, kreeg de Lierenaar eerst nog een minnelijke schikking voorgesteld. “En dat nadat hij zijn kat stuurde naar het politiekantoor, zodat we hem konden verhoren”, gaat het parket verder. “Maar de minnelijke schikking bleef onbetaald.” Beklaagde vertelde rechter Suzy Vanhoonacker woensdagochtend dat hij al achttien jaar lang cannabis rookt. “Ik kan er niet mee stoppen”, zei de 36-jarige Lierenaar. In het verleden kreeg hij al twee keer straffen met probatie-uitstel. “Maar meneer wil zich duidelijk niet laten helpen”, besloot de aanklager. Die vorderde naast de celstraf van zes maanden ook nog een geldboete die kan oplopen tot 8.000 euro. Vonnis op 18 december.