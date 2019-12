Zware drugsgebruiker die niet kan stoppen met cannabis krijgt drie maanden cel TVDZM

27 december 2019

Een zware drugsgebruiker (36) uit Lier is door de rechter veroordeeld tot een celstraf van drie maanden effecitef. De man werd in 2018 betrapt toen hij geen treinticket had. Toen de politie erbij werd gehaald, bleek hij in het bezit te zijn van zo’n 3,45 gram cannabis. Voor het tot een dagvaarding kwam, werd er een minnelijke schikking voorgesteld. “Maar die bleef onbetaald waardoor het tot een dagvaarding kwam”, zei het parket vorige maand. De man vertelde de rechter dat hij al maar liefst achttien jaar lang cannabis rookt. “Ik kan er maar niet mee stoppen”, zei de dertiger op zitting tegen Suzy Vanhoonacker. In het verleden kreeg hij al twee keer een straf met probatie-uitstel opgesteld maar volgens het parket wilde de man zich duidelijk niet laten helpen.