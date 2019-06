Zussen openen ‘ecologische’ koffie-, ontbijt- en lunchbar Cabane Kristof De Cnodder

13 juni 2019

16u52 0 Lier In het gebouw waar tot voor kort restaurant Cuzina was gevestigd, opent op 15 juni een nieuwe Lierse horecazaak. Elise (28) en Laurien (24) Belien stappen er samen in koffie-, ontbijt- en lunchbar Cabane. “We gaan vooral met streek- en seizoensgebonden producten werken”, zeggen de twee zussen.

Cuzina verhuisde recent naar de Mechelsesteenweg. Intussen heeft Cuzina’s vroegere pand in de Berlaarsestraat al een nieuwe bestemming. Elise en Laurien Belien gaan er ook een horecazaak uitbaten, weliswaar met een hele andere invulling.

“In Cabane zal je dagelijks van 8.30 tot 17 uur terecht kunnen voor een ontbijt, een koffie, een lunch of een snack”, leggen Elise en Laurien uit. “Enkel op zondag zijn we gesloten. Tot voor kort werkten we allebei in dienstverband in een Lierse koffiebar, maar we kregen alsmaar meer zin om op eigen benen te staan. Toen we een geschikte locatie vonden zijn we er voor gegaan. Met de hulp van vrienden en familie gaven we de vroegere Cuzina een andere look en nu zijn we klaar om open te gaan.”

De ondernemende zussen willen zich onderscheiden door heel milieubewust te werk te gaan. “Zo gaan we vooral werken met seizoens- en streekgebonden producten. De boerderij van de gebroeders Vercammen in Koningshooikt wordt een van onze belangrijkste leveranciers. Verder gaan we plastic en wegwerpverpakkingen zo veel mogelijk bannen. Je merkt dat de mensen tegenwoordig meer en meer ecologisch denken en daar spelen we dus op in. Los daarvan wordt het bij ons natuurlijk ook gewoon lekker en gezellig”, besluiten Elise en Laurien met de glimlach.

Meer info op www.cabane-lier.be