Zorgclowns krijgen mooie cheque van kunstkring Den Hof Kristof De Cnodder

22 november 2019

Kunstkring Den Hof uit Lier toonde zich onlangs van zijn beste kant. De vereniging schonk immers een cheque ter waarde van zeshonderd euro aan de zorgclowns die actief zijn in het Lierse Heilig Hartziekenhuis.

Het gaat om een deel van de opbrengst van een tentoonstelling die Den Hof een tijdje geleden organiseerde. De kunstenaars verkochten toen ook werken en ze besloten vijftien procent van de opgehaalde centen af te staan aan de zorgclowns. Die kunnen de geldsom goed gebruiken om hun werkingskosten te helpen financieren.

Daarnaast mocht het ziekenhuis zelf een schilderij in ontvangst nemen van de hand van Gaby Bellens. Dit lid van Den Hof overleed in de loop van de tentoonstelling. Het werk paste trouwens perfect in de context, want er staat een clown op afgebeeld.