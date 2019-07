Zomervakantie start in mineur voor zwembad De Waterperels: Dieven roven duizenden euro’s uit kluis Tim Van der Zeypen

01 juli 2019

17u15 0 Lier Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag ingebroken bij zwembad ‘De Waterperels’ in Lier. De buit bestaat uit de weekendopbrengst en loopt op tot enkele duizenden euros. Vermoedelijk waren de daders erg goed voorbereid. Ze wisten de kluis in het zwembad vrijwel meteen te vinden.

Voor de uitbaters van het Lierse zwembad kon de zomer niet slechter starten. Net na een druk weekend en op de eerste dag van de zomervakantie werd het zwembad geteisterd door inbrekers. Vermoedelijk twee gemaskerde mannen konden zich in de nacht van zondag op maandag de toegang verschaffen tot het zwembad door aan de ingang een raam in te slagen.

Van daaruit konden de gangsters zich een weg naar de toiletten in de bureauruimte banen en werd er in de toiletten een gat in de muur gemaakt. Vervolgens werd de kluis uit de muur gehaald, opengebroken en tot slot leeggeroofd. De buit wordt geraamd om duizenden euro’s. “Normaal gezien maken we onze kluis geregeld leeg maar afgelopen weekend is dat jammer genoeg niet gelukt”, vertelt centrummanager Evi De Herdt.

“Geen leuke start”

Met de temperaturen van afgelopen weekend was het zwembad in Lier dé plek om afkoeling op te zoeken. Afgelopen weekend bezochten dan ook honderden mensen het zwembad en waren de inkomsten hoger dan op een doorsnee dag. “Dit is uiteraard geen leuk begin van het zomerseizoen”, gaat De Herdt verder. Naast de financiële schade was er ook heel wat materiële schade. Zo moest het zwembad onder meer het ingeslagen raam en een muur vervangen.

“De diefstal werd opgemerkt door de poetsvrouw toen ze hier aankwam en de ingeslagen ramen opmerkte”, zegt De Herdt. Meteen nadat de inbraak werd opgemerkt, werd de politie van Lier erbij gehaald. Naast de politie kwam ook het labo ter plaatse in de hoop om mogelijke vinger- of voetafdrukken aan te treffen. “Wij hopen in ieder geval dat ze snel worden opgepakt”, luidt het nog.

Professionele bende

Uit de eerste vasttellingen is al gebleken dat het vermoedelijk om een professionele bende gaat. Zo wisten ze maar al te goed wanneer ze moesten toeslaan. “We hebben hier zondagavond nog een barbecue georganiseerd voor het personeel om het begin van het zomerseizoen te vieren”, aldus De Herdt. “ De poetsdienst start omstreeks 6.30 uur. Ze hebben dus mogelijk zitten wachten hebben om hun slag te slaan.”

Verder wisten de gangsters ook heel goed hoe ze bij de kluis moesten geraken. “Misschien kwamen ze al op verkenning”, aldus De Herdt. “Het is de afgelopen weekend én week bijzonder druk geweest. Een verdacht individu valt dat niet altijd op.”

De politie spoort de dieven nu op. Ze kunnen hierbij onder meer gebruik maken van de ANPR-camera’s in Lier maar ook van verschillende bewakingscamera’s aan het zwembad. Die werden er een tijdje geleden al geplaatst. Het is de eerste inbraak in het zwembad.

De ravage was maandag ochtend al opgeruimd en deels hersteld. Het zwembad kon gewoon om 10.00 uur openen.