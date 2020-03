Zo koop je asperges in coronatijden: eigen vak voor elke wachtende klant Kristof De Cnodder

20 maart 2020

20u01 0 Lier Aspergeboerderij Vercammen-Broes uit Lier heeft een speciale manier bedacht om in het eigen verkooppunt de social distancing tussen de klanten te regelen. Op de grond tekende men vakken af waarin de wachtende klanten zich moeten opstellen.

“Normaal klitten de klanten samen om een babbeltje te slaan, maar met het coronavirus in het achterhoofd kan dat momenteel natuurlijk niet”, zegt Josée Broes, die sinds eind februari in serre geteelde asperges aanbiedt. “De vakken op de grond maken duidelijk wie waar mag staan. In elk vak hebben we trouwens een infobordje gelegd met een wist-je-datje over de asperge. Zo wordt het wachten wat aangenamer.”

Josée laat verder weten dat men de openingsuren op zaterdag – de drukste dag van de particuliere verkoop – enigszins heeft aangepast. “Normaal zijn we dan open tussen 14 en 18 uur, maar nu kan je al vanaf 11 uur bij ons terecht. Kwestie van de drukte wat meer te kunnen spreiden”, besluit de aspergeteelster.