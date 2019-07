Zo countert Lier Centraal de hitte: uurtje later beginnen en ‘happy hour’ voor water Kristof De Cnodder

23 juli 2019

16u20 4 Lier Omwille van de loden hitte begint de Lier Centraal concertavond met als hoofdact Bart Kaëll donderdag een uurtje later dan voorzien. En de organisatie neemt nog een andere opvallende hittemaatregel. “Tot 21 uur verkopen we water aan halve prijs”, laat Kristel Van Loon van de vzw Vwala weten.

Volgens de voorspellingen kan het donderdag op sommige plaatsen in België tot 40 graden warm worden. Geen ideale omstandigheden dus voor de tweede Lier Centraal van deze zomer. Maar de organisatie van het gratis muzikale evenement op de Grote Markt probeert zo goed mogelijk een mouw te passen aan die tropische temperaturen.

“Normaal begint ons voorprogramma om 19 uur, maar nu wordt dat uitzonderlijk 20 uur”, steekt organisatrice Kristel Van Loon van wal. “Tegen dan valt er schaduw over het grootste deel van het marktplein en is het hopelijk al een beetje afgekoeld. Gelukkig was deze verandering van het uurschema haalbaar voor de geboekte artiesten. Hoofdact Bart Kaëll speelt voordien nog op een andere plaats en daar had de organisatie hem ook gevraagd of hij een uurtje later kon langs komen. Bij ons zal Bart nu wellicht beginnen rond 22.30 uur. Logischerwijze zal de concertavond dus wat langer duren. Daarvoor kregen we de toestemming van het stadsbestuur. Maar sowieso zullen we ten laatste om middernacht afronden.”

Om uitdroging te voorkomen is voldoende water drinken aangewezen in een week als deze. Ook daar speelt men bij Lier Centraal op in, door een ‘happy hour’ voor water in te lassen. “Tot 21 uur betaal je aan onze togen slechts één bonnetje voor een watertje, in plaats van de gebruikelijke twee”, geeft Kristel Van Loon nog mee. Voor andere dranken betaalt u de hele avond door het normale tarief.

Geen water vernevelen

Wat er zeker niet gaat gebeuren is dat de Lierse brandweer water zal vernevelen over het publiek. “Navraag leert dat dit eigenlijk niet zo’n goed idee is”, vertelt schepen van Evenementen Rik Verwaest (N-VA). “Het water brengt weliswaar even verkoeling, maar het risico op een legionellabesmetting is te groot. Dat willen we natuurlijk absoluut vermijden.”

Tot slot nog deze randbemerking: oorspronkelijk werd Sam Gooris aangekondigd in het voorprogramma van Bart Kaëll, maar de Mechelse ambiancemaker komt uiteindelijk pas op 30 augustus naar Lier Centraal. Die dag zal Gooris een kindernamiddag met K3 afsluiten. Yves – “’k zal het proberen guut te maken” – Segers mag het publiek nu proberen warm te maken voor Bart Kaëll. Al zal dat opwarmen ongetwijfeld geen probleem zijn…

Meer info via www.facebook.com/LierCentraal