Zingende landbouwer André Romano overleden Kristof De Cnodder

26 augustus 2019

14u56 2 Lier In het Heilig-Hartziekenhuis van Lier overleed vorige week de uit Koningshooikt afkomstige charmezanger André Romano. Het nieuws raakte nu pas bekend.

Romano, wiens echte naam Andreas Van Dyck was, stierf kort voor hij 81 zou zijn geworden. Hij verbleef al enige tijd op de palliatieve afdeling van het Lierse ziekenhuis. In zijn hoogdagen was André Romano een gewaardeerd performer. Hij bracht ook een aantal plaatjes uit met titels als ‘Vaar je met me mee’, ‘Wij hebben dorst’, ‘Voor een kusje en een zoen’ en ‘In mijn armen’.

Op latere leeftijd werd André Romano als het ware herontdekt, toen reportagemaker Bert Blommen ouder werk van Romano van onder het stof haalde in het tv-programma Iedereen Beroemd. “Ik herinner me André als een enorm gastvrij en goedlachs man”, zegt Blommen. “Toen ik voor het eerst bij André aanbelde, vroeg hij me eerst wat ik wou drinken en pas daarna wat ik eigenlijk kwam doen (lacht). Hij combineerde zijn zangcarrière met een dagtaak als landbouwer. André bracht enkele verdienstelijke plaatjes uit, al scoorde hij nooit echt grote hits. De grote doorbraak op nationaal vlak kwam er dus nooit, maar in de streek genoot André wel enige bekendheid als ambiancemaker.”