Zimmertoren nog tot einde van het jaar verscholen achter stellingen Kristof De Cnodder

14 september 2020

16u16 2 Lier Wie dezer dagen op het Zimmerplein passeert, kan er niet naast kijken: de Zimmertoren zit momenteel verstopt achter een web van stellingen. Het bekende Lierse monument ondergaat een grondige opknapbeurt.

Het restauratie- en onderhoudswerk zal in tien verschillende deelfases verlopen. In de eerste twee fases worden het dak en het buitenschrijnwerk onder handen genomen. Die werken werden recent aangevat en zullen normaal lopen tot het einde van dit jaar. Zo komt er onder andere een nieuwe dakbedekking in natuurleien. Het Zimmertorencomité zal tijdens deze periode ook het mechanisme van de grote klok weer helemaal op punt stellen.

Tijdens de werken zal de Zimmertoren zelf niet bezocht kunnen worden. Het paviljoen van het aanpalende Zimmermuseum blijft wel te allen tijde open voor het publiek.