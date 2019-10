Zimmertoren en stadhuis kleuren roze in kader Borstkankermaand Kristof De Cnodder

01 oktober 2019

Om de Borstkankermaand extra in de verf te zetten, worden het Lierse stadhuis en de Zimmertoren nog tot 11 oktober in roze schijnwerpers geplaatst. Deze symbolische actie kwam er op vraag van de Pink Ribbonettes, een lokale vereniging die (ex-)borstkankerpatiëntes groepeert.

Oktober is de internationale maand van de strijd tegen borstkanker. Ook in de stad Lier wil men extra aandacht geven aan dat thema. In dat kader werd vanavond een roze filter geplaatst over de lampen die ’s avonds het stadhuis en de Zimmertoren verlichten. Stroomnetbeheerder Fluvius verleende daartoe zijn medewerking.

“Overal ter wereld worden dezer dagen bekende gebouwen – zoals de Eiffeltoren en de Burj Khalifa - in een roze gloed geplaatst. Dit om aandacht te vragen voor de strijd tegen borstkanker”, klinkt het bij de Pink Ribbonettes. “Vorig jaar werden er in Lier al roze spots op het stadhuis gericht, nu komt daar de Zimmertoren bij.”

De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat aan de Zimmertoren het visuele aspect eerder beperkt is. Daar moest immers rekening gehouden worden met lichtoverlast voor de omwonenden. Op de foto is de roze schijn gelukkig wel vrij goed te zien. Hoe dan ook is de boodschap bij deze overgebracht aan het grote publiek.

