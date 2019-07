Ziekenhuizen Lier en Bonheiden samen erkend als consortium voor complexe pancreasoperaties Antoon Verbeeck

05 juli 2019

11u29 0 Lier Het consortium Imeldaziekenhuis Bonheiden – Heilig-Hartziekenhuis Lier heeft van de federale overheid groen licht gekregen als referentiecentrum voor complexe pancreasoperaties. De twee ziekenhuizen, die samen een dossier hadden ingediend, zijn samen één van de drie consortia die in onze provincie erkend worden.

In 2018 werden in België 567 pancreaticoduodenectomie-ingrepen uitgevoerd in 55 ziekenhuizen. Bij dergelijke operatie worden de alvleesklier- of pancreaskop, samen met de twaalfvingerige darm of duodenum, de galweg en de galblaas en soms ook een deel van de maag chirurgisch weggenomen. Vanaf 15 juli 2019 zal de RIZIV-overeenkomst in werking treden en het aantal ziekenhuizen beperkt worden tot de 15 door het RIZIV erkende referentiecentra. Binnen het BRIANT-netwerk kwam mede door de intensieve samenwerking van de betrokken artsen, diensten en ziekenhuizen het pancreasconsortium Imeldaziekenhuis – Heilig-Hartziekenhuis tot stand. Op 1 juli jongstleden ontving het consortium haar erkenning.

Pancreasingrepen zullen in het consortium enkel nog uitgevoerd worden door Filip Gryspeerdt (Lier) en Koen Vermeiren (Bonheiden). “Door de complexe pancreasoperaties te concentreren in een referentiecentrum, wil de overheid patiënten, die in aanmerking komen voor een chirurgische ingreep, garanderen dat ze behandeld worden door een gespecialiseerd, multidisciplinair team met ruime ervaring”, zegt Vermeiren. “Pancreaschirurgie heeft een enorme evolutie doorgemaakt. Door onze opleiding in Noord-Amerika zijn wij beiden geschoold in verschillende technieken waardoor we onze zorg optimaliseren, zowel voor, tijdens en na de operatie” verklaart Gryspeerdt. “Maar pancreaschirurgie is alles behalve een one-man show van de chirurg. Samen met onze collega’s van alle betrokken disciplines staan we klaar om deze patiënten de best mogelijke zorg te bieden.” In 2020 zullen deze ingrepen gecentraliseerd worden op de campus van het Imeldaziekenhuis te Bonheiden. De voor- en nabehandeling blijven in elke campus gecentraliseerd.