Ziekenhuis stelt gratis thuismonitoringskits ter beschikking van oudere ex-coronapatiënten Kristof De Cnodder

16 april 2020

15u35 0 Lier Het Heilig-Hartziekenhuis van Lier zal vijftig thuismonitoringkits bedelen aan oudere patiënten die na een hospitalisatie thuis verder herstellen van een coronabesmetting. Met behulp van de kits kan de familie de patiënten van op afstand opvolgen. De toestellen werden gratis ter beschikking gesteld door producent Jane.

Wanneer een oudere persoon het ziekenhuis mag verlaten na een coronabesmetting kan die patiënt in het kader van de opgelegde overheidsmaatregelen bij thuiskomst uiteraard nog geen bezoek ontvangen. Dat maakt het voor mantelzorgers natuurlijk niet eenvoudig om de gezondheidssituatie van de persoon in kwestie verder op te volgen. Een Jane kit kan in zulke gevallen een grote hulp betekenen.

Met behulp van draadloze sensoren en artificiële intelligentie worden de bewegingen van de oudere gemonitord en in kaart gebracht. Familieleden worden automatisch op de hoogte gesteld als de Jane kit een potentieel incident vaststelt (bijvoorbeeld wanneer de gevolgde persoon lange tijd niet beweegt). Het pakket bevat ook drie alarmknoppen die door de patiënt zelf kunnen worden gebruikt (bijvoorbeeld bij een val).

“Dankzij de home monitoring kunnen mantelzorgers kort op de bal spelen”, zegt Hilde Hofman, diensthoofd patiëntenbegeleiding van het Heilig-Hartziekenhuis. “Zo kunnen wij als zorgverleners de mensen met een geruster hart naar huis sturen.” Meer info over het monitoringssysteem op www.jane.be