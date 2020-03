Ziekenhuis richt aparte consultatieruimte in voor personeel Tim Van Der Zeypen

30 maart 2020

08u53 0 Lier Het Heilig Hartziekenhuis in Lier start vanaf vandaag met een aparte consultatieruimte voor zijn medewerkers. Het zal daar eigen medewerkers opvangen die ofwel symptomen vertonen of vragen hebben.

“Met de coronacrisis in volle ontwikkeling, wordt het contact tussen de zorgverleners van het ziekenhuis en coronapatiënten steeds intenser en dat zorgt niet geheel verwonderlijk voor wat ongerustheid bij onze medewerkers”, vertelt directeur patiëntenzorg. Dirk Van der Auwera. Vanaf maandag gaat het Lierse ziekenhuis daarom voor zijn eigen medewerkers een aparte consultatieruimte installeren.

Speciaal ingericht om ongeruste medewerkers op te vangen die al dan niet de symptomen van de ziekte vertonen. “Op die manier moet deze medewerker niet naar de gewone spoed komen maar gaan we deze medewerkers echt apart nemen, verzorgen, gerust stellen en al dan niet meteen uitsluitsel geven”, legt Van der Auwera uit.

Het ziekenhuis startte de eigen consultatieruimte op nadat het opmerkte dat er vraag naar was vanuit het personeel zelf. “De bedoeling is dat we continue opschalen”, luidt het nog. “Eerst bouwden we de patiëntenzorg op, nu de medewerkerszorg.”

Reservepool

Sinds de uitbraak van de pandemie, vielen er in het ziekenhuis ook enkele zorgverleners uit. Al dan niet als gevolg van het virus of stress. Dankzij de enorme solidariteit onder het personeel en alle ziekenhuismedewerkers, blijft de situatie voorlopig haalbaar.

“Vanaf het begin hebben we getracht om de troepen te verdelen zodat we steeds voldoende mensen hebben om in te zetten”, zegt Van de Auwera. “Zo wordt heel wat personeel dat vreemd is aan de urgentiegeneeskunde momenteel opgeleid zodat zij klaar zijn indien dat nodig is.”