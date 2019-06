Zevende Midzomernachtrun houdt vast aan beproefd concept Opbrengst gaat opnieuw naar oncologisch centrum HH-ziekenhuis Kristof De Cnodder

12 juni 2019

19u11 0

In het Lierse Netestadion werd zopas de zevende editie van de Midzomernachtrun voorgesteld. Deze ludieke loopwedstrijd voor het goede doel wordt op zaterdagavond 22 juni georganiseerd.

De Midzomernachtrun is stilaan een klassieker in het lokale joggingwereldje. “Aan het succesvolle concept van de vorige jaren wordt weinig tot niets veranderd”, klinkt het bij de organisatoren. “Estafetteploegen van vier lopers proberen tussen 19 en 22 uur zo veel mogelijk rondjes van 1,1 kilometer af te leggen. Tussendoor zijn er bonusrondes te verdienen met een boogschietproef. Supporters kunnen ondertussen genieten van een hapje, een drankje en een streepje muziek.”

Zoals gewoonlijk gaat de opbrengst van het evenement naar het oncologisch centrum van het Lierse Heilig-Hartziekenhuis. Deelname kost veertig euro per ploeg. Er wordt gelopen in en rond het Netestadion, aan de Aarschotsesteenweg. Meer info en inschrijven via https://midzomernachtrun.uitinlier.be/