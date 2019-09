Zeven nieuwe infoborden herdenken 75 jaar bevrijding Kristof De Cnodder

13 september 2019

19u10 0

Op zeven plaatsen in Lier en deelgemeente Koningshooikt staan sinds kort infoborden die de bevrijding aan het einde van de Tweede Wereldoorlog herdenken. Op de borden worden enkele grote lokale verhalen en kleine anekdotes verteld die met het slot van de oorlog gepaard gingen.

De provincie Antwerpen startte al in 2018 het project ’75 jaar Bevrijding’ op. In het kader daarvan pakt de stad Lier nu uit met een 56 kilometer lange bevrijdings-fietsroute en zeven gloednieuwe infoborden. Voor de informatie op die borden deed men een beroep op de archieven van Dirk Frans (van de Hooiktse dorpsraad) en die van Wim Govaerts (auteur van het boek ‘Lier ’40-‘45’).

“De bevrijding van Lier werd op 5 september 1944 ingezet en verliep snel”, vertelt specialist ter zake Wim Govaerts. “Er werd niet veel slag geleverd, maar toch viel er nog een jong burgerslachtoffer. Enkele Duitse soldaten vuurden tijdens het terugtrekken in het rond en de amper twaalfjarige Louis Mutsaert werd zo dodelijk getroffen.”

Louis Mutsaert was het laatste Lierse slachtoffer voor de bevrijding, maar ook in de maanden nadien vielen er nog oorlogsdoden in Lier. Tussen november 1944 en maart 1945 dropten de Duitsers nog 55 V-bommen op Lier en 15 op Koningshooikt. Maar liefst 49 Lierenaars kwamen op die manier om het leven, zo leren de infoborden ons.

“Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd een groot deel van Lier verwoest, maar de Tweede Wereldoorlog had nog een grotere menselijke impact”, zegt schepen van Erfgoed Rik Verwaest (N-VA). “Elke generatie gaat er wat kennis van de oorlog verloren. Met de infoborden hopen we die kennis opnieuw op te krikken.”

U kan de bevrijdingsborden vinden aan de hoek van de Mechelsestraat en de Vesten, in de Sionskazerne, op de hoek van de Rolwagenstraat en de Antwerpsestraat, nabij de oude Normaalschool, op het Acaciaplein, aan de Antwerpsestraat 70 en op het Koningsplein. Meer info via www.visitlier.be