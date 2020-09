Zeshonderd stemmers hebben beslist: As The Bottle Runs Dry is ultieme Lierse hit Kristof De Cnodder

28 september 2020

10u18 0 Lier As The Bottle Runs Dry van The Wolf Banes: dat is volgens zeshonderd stemmers dé ultieme muzikale Lierse hit. De uitslag van deze door het Liers Cultuurcentrum georganiseerde poll werd afgelopen weekend bekend gemaakt.

Sinds februari konden Lierenaars stemmen voor de plaatselijke top tien aller tijden. Kwamen voor deze lijst in aanmerking: songs van Lierse artiesten of liedjes die op één of andere manier verwijzen naar de Pallieterstad. Normaal zou de top tien al in mei worden voorgesteld, maar omwille van corona werd dat uitgesteld tot het najaar.

De Kreuners

Uiteindelijk haalde As The Bottle Runs Dry van The Wolf Banes het dus. Frontman van deze band is de in Lier wereldberoemde Wimmeke Punk. Ook De Kreuners scoorden goed. De groep rond zanger Walter Grootaers eindigde op plaats twee en drie, met Vuil Water en Layla. Daarna volgen het clublied van Lierse SK, Poolijs van Bart Peeters, Jefke van Della Bossiers, Het Netezonenlied van mannenkoor De Netezonen, Schele Vanderlinden van De Strangers, Zwarte Tino van Paula Berger en Growing Up van Unit 4.

In de rand van deze top tien werd ook het verzamelalbum Vuil Water gepresenteerd. Daarop coveren bekende Lierse artiesten liedjes van mekaar. U kan de CD kopen aan het onthaal van het Liers Cultuurcentrum. De prijs bedraagt twaalf euro.