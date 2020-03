Zes uur na opening moet nieuw café ‘t Zwart Schaap alweer dicht: “Leuk is anders, maar wat doe je er aan?” Kristof De Cnodder

13 maart 2020

12u23 0 Lier Je zal in deze coronatijden maar een beginnende horecazaak hebben. Kris Wuyts en Ellen Sas verkeren in dat geval. Je zal in deze coronatijden maar een beginnende horecazaak hebben. Kris Wuyts en Ellen Sas verkeren in dat geval. Hun bruine kroeg ’t Zwart Schaap op het Lierse Zimmerplein gaat vanavond om 18 uur open , om zes uur later alweer voor onbepaalde tijd te sluiten. “Leuk is anders, maar wat doe je er aan?” klinkt Kris filosofisch.

De maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad donderdagavond afkondigde in het kader van de coronacrisis zijn erg drastisch. Ook voor de horecazaken in ons land breken bange tijden aan, want zij moeten vanaf middernacht tot (minstens) 3 april de deuren sluiten. En laat het nu net vandaag de openingsdag zijn van ’t Zwart Schaap…

“We hebben het even bekeken en besloten het openingsfeest toch te laten doorgaan”, zegt mede-uitbater Kris Wuyts. “Iedereen is welkom vanaf 18 uur, maar enkele uren later zullen we de deuren dus moeten sluiten. Tja, met een naam als ’t Zwart Schaap en een opening op vrijdag de dertiende hadden we kunnen weten dat er iets mis zou gaan (knipoogt).”

De kersverse cafébaas neemt het allemaal nogal filosofisch op. “Natuurlijk is dit niet leuk, maar wat kan je er aan doen? Door te klagen worden de rekeningen ook niet betaald. Een gelukje dat we hebben, is dat Ellen nog parttime werkt in een rusthuis en dat we de komende weken geen loonkosten hebben. Onze personeelseden zijn flexi-jobbers.” Eens de coronacrisis achter de rug is, plant ’t Zwart Schaap een tweede openingsevenement.