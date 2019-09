Zeg niet langer Hannes Vastgoed, maar Immo Point Hannes Kristof De Cnodder

11 september 2019

14u17 0

Immokantoor Hannes Vastgoed uit Lier is onlangs toegetreden tot de Immo Point groep. Bij Hannes hoopt men straks voordeel te kunnen halen uit de schaalvergroting.

Hannes, met kantoor aan de Mechelsesteenweg, is een vaste waarde in het Lierse immobiliënlandschap. Voortaan gaat de firma verder onder de naam Immo Point Hannes. De zaakvoerders worden franchisenemer bij het Immo Point netwerk, dat intussen achttien vestigingen telt, verspreid over de hele provincie Antwerpen.

De werknemers van Hannes kunnen nu bijvoorbeeld ook profiteren van de interne bijscholingen die Immo Point regelmatig organiseert en van andere ondersteuning die de koepel biedt. Qua personeelsbezetting verandert er echter niets. De negen werknemers die er al waren, blijven gewoon op post.